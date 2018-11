Okkulte Gruppe steckt hinter Mord und Bränden

Bereits am 19. Oktober wurde in Villach eine Frau (72) in einem Mehrparteienwohnhaus tot am Boden liegend aufgefunden. Eine Obduktion der Leiche ergab, dass die Frau erdrosselt wurde. Drei verdächtige und amtsbekannte Frauen sind nun in Haft. Sie dürften auch für die gelegten Brände in der Gemeinde Wernberg verantwortlich sein.