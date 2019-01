Hexen-Trio ist nun Fall für Psychiater

Jetzt soll er sich das Hexen-Trio in der Klagenfurter Justizanstalt vorknöpfen. Denn die Frage, ob die Frauen – allen voran die mutmaßliche Bandenchefin Margit T. – zurechnungsfähig sind, ist von zentraler Bedeutung. Die Angaben der Hauptverdächtigen deuten zumindest auf schwerwiegende Probleme hin: Die Brandstiftungen in Wernberg etwa wären nötig gewesen, weil in den Häusern „schlechte Energie“ war. Den Mord an einer Pensionistin (74) hätte sie aber nicht in Auftrag gegeben. Anwalt Hans Gradischnig: „Sie war am Tattag in Kitzbühel bei einer Kundin, mit der sie Monate zuvor einen Termin vereinbart hatte.“