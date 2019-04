Schlägerei unter Asylwerbern im Deutschkurs

In der fünfminütigen Pause eines Deutschkurses in den Räumlichkeiten der AK Freistadt - organisiert von der Volkshochschule - eskalierte am Montag ein Streit unter Afghanen. Weil sie beim Thema Alkoholverbot für Muslime nicht einer Meinung waren, holte ein Kursteilnehmer (32) aus und schlug seinem Landsmann (44) mit der Faust ins Gesicht. Der Sohn (20) des 44-Jährigen wollte daraufhin seinen Vater verteidigen - ihn traf die Faust des wild gewordenen Afghanen (32) am Hals.