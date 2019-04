Online-Shops erfinden den stationären Handel neu

Amazon hat in den USA auch Ladengeschäfte

Amazon verkauft in seinen physischen Shops in den USA nur die umsatzstärksten Artikel, der Rest kann online bestellt werden. Der US-amerikanische Online-Händler hat im Jahr 2017 die weltweit größte Biomarktsupermarktkette Whole Foods gekauft. Amazon habe Whole Foods gekauft, um Know-how im Bereich frische Lebensmittel zu bekommen, sagte Nordal Cavadini, Partner bei Oliver Wyman, beim Handelskolloquium. „Die Geschichte kann sich wiederholen.“ Amazon könnte etwa eine große globale Lebensmittelkette kaufen und wäre dann auch als stationärer Händler weltweit präsent.