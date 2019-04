Tobender geht auf Polizisten los - drei Verletzte

Heftig randaliert und getobt hat ein 19-Jähriger am Samstagabend in einem Wiener Lokal. Das Eintreffen der Polizei hatte auf den Verdächtigen keinen beruhigenden Effekt, vielmehr widersetzte er sich zunächst der Festnahme - biss dabei einer Polizistin derart fest in die Hand, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Später griff er in der Arrestzelle Beamte an - zwei weitere Polizisten wurden dabei verletzt.