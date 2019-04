Gericht: Ballwerfer schuldlos an gebrochenem Bein

Wenn sich ein Hund beim Springen nach einem Ball ein Bein bricht, ist das nicht die Schuld des Ballwerfers. Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil. Es wies damit die Schadensersatzklage der Halterin gegen ihren früheren Lebensgefährten ab.