Halt geben und doch Freiheit schenken

Psychologen der Uni Regensburg haben festgestellt, dass es über alle Kulturen hinweg eine typische Rollenaufteilung gibt: Die Mutter bildet die Versorgungs- und Kuschelbasis. Der Säugling bindet sich in der ersten Lebensphase stark an die Mutter. Sie ist seine erste Liebe. Ihr gilt meist das erste Lächeln, schreiben Stefanie Stahl und Julia Tomuschat im „Spiegel“-Bestseller „Nestwärme, die Flügel verleiht“. In der Regel befriedigt die Mutter mit ihrer Zuwendung das Bindungsbedürfnis des Babys. Dafür sorgen auch Stoffwechselvorgänge in ihrem Körper: Das mütterliche Gehirn ist nach der Geburt vor allem durch das Bindungshormon Oxytocin auf Versorgung und Nähe eingestimmt. Es gilt aber keinesfalls die Regel, dass alle Mütter immer bindungsorientierter sind.