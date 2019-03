Drittes Brexit-Votum im Parlament nun doch erlaubt

May hatte am Donnerstag ihren baldigen Rücktritt angeboten, sollte das Abkommen im Unterhaus doch noch angenommen werden. Etliche Widersacher in ihrer Konservativen Partei gaben ihren Widerstand daraufhin auf. Noch nicht von Erfolg gekrönt waren Versuche, die nordirische DUP, Koalitionspartner von Mays Tories, zu überzeugen. Mays Minderheitsregierung hängt von den zehn Stimmen der Protestantenpartei ab, sie muss daher auch auf Unterstützung aus der Opposition hoffen.