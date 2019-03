Brexit-Drama: May bietet erneut ihren Rücktritt an

Tusk versucht, Brexit doch noch zu verhindern

EU-Ratspräsident Donald Tusk ließ am Mittwoch im EU-Parlament aufhorchen, als er dafür plädierte, Großbritannien an der Europawahl von 23. bis 26. Mai teilnehmen zu lassen, wenn eine größere Verlängerung der Brexit-Frist notwendig wäre. Man könne Millionen von Briten, die für den Verbleib ihres Landes in der EU seien, nicht im Stich lassen, so Tusk. Seine Aussagen deuten darauf hin, dass er versuchen will, den Brexit doch noch zu verhindern.