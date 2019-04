Radklassiker: Von Passau bis nach Budapest

Einfach mitreißend: Die Crew der „MS Primadonna“ heißt ihre Passagiere in der Dreiflüssestadt Passau samt Donau, Inn und Ilz herzlich willkommen. Einem Ort, wo das Leben schon immer vom Wasser und von der Schifffahrt geprägt war. Einst trugen die Schiffe Kreuzritter, Helden und Abenteurer in den Orient oder transportierten Handelsgüter wie Salz. Heute spielt von allen drei Passauer Flüssen einzig die Donau einen entscheidenden Faktor in der europäischen Güter- und Personenschifffahrt. In der Grenzstadt stößt man auf romantische Plätze, Promenaden und verwinkelte Gassen. Wunderschön auch die barocke Altstadt, die von italienischen Meistern im 17. Jh. geschaffen wurde und in deren Zentrum der Dom St. Stephan eine der größten Domorgeln weltweit beherbergt.