Haftstrafe nach irrem Pkw-Diebstahl im Zillertal

„Ich dachte, ich bin im falschen Film. Plötzlich fuhr mein Auto vorbei“, erklärte die noch immer sichtlich aufgewühlte 21-Jährige am Dienstag in Innsbruck vor Gericht. Mutig riss die Studentin die Beifahrertür auf und versuchte, die Auto-Diebe zu stoppen. Doch diese fuhren mit der am Wagen hängenden jungen Dame los, drängten sie nach einigen Hundert Metern aus dem Wagen und rasten davon. Auf der Flucht sollen die beiden Deutschen auch noch Tourenski, Skistöcke und ein Fernglas aus dem Auto geworfen haben. Kurze Zeit später endete die Spritztour aber mit einem Totalschaden in einem Gartenzaun. „Ich leide noch immer an dem Vorfall“, gab die junge Zillertalerin zu Protokoll.