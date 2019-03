Krainer-Preise für Pia Hierzegger und Franz Küberl

In der Aula der Alten Universität in Graz verlieh Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer mit Gedenkwerks-Obmann Gerald Schöpfer am Monhtag die Josef-Krainer-Preise. Schauspielerin Pia Hierzegger und der langjährige Caritas-Präsident Franz Küberl nahmen jeweils den „Großen Josef Krainer Preis“ in Empfang. Die Überreichung findet im Andenken an den legendären Landeshauptmann Josef Krainer sen. immer um den Josefitag statt. Die weiteren Preisträger: