733 Lastwagen in jeder Stunde

„Die rechte Fahrspur auf Autobahnen ist zur rollenden Lagerhalle geworden“, bestätigt Markus Gansterer vom Verkehrsclub, was viele Autolenker aus eigener leidvoller Erfahrung wissen. Die Lkw-Kolonnen, die tagtäglich über heimische Schnellstraßen und Autobahnen rollen, scheinen endlos. Die größten Lkw-Lawinen wälzen sich durchs Wiener Umland. 17.590 Lastwagen werden an Werktagen auf der Südautobahn bei Biedermannsdorf und Wiener Neudorf gezählt. Das entspricht 733 Lkw pro Stunde - und zwar rund um die Uhr. An Brunn am Gebirge, ebenfalls Bezirk Mödling, rollen auf der A 21 mehr als 14.000 Lastwagen vorbei.