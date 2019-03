Richtige Vorbereitung spart viel Stress!

Probleme am Flughafen - was kann man tun?

Für verspätete Flüge oder gar Flugausfälle, kann man als Gast reichlich wenig unternehmen und sich auch nicht darauf vorbereiten. Natürlich rechnet man zunächst mit einem reibungslosen Ablauf am Flughafen und damit, dass der Flieger auch pünktlich abfliegt. In den meisten Fällen ist dies auch zutreffend, die Vergangenheit zeigt jedoch auch Negativbeispiele einiger Fluggesellschaften. So ärgerlich derartige Vorkommnisse auch sind, umso mehr sollten Fluggäste ihre Flugrechte bei verspäteten Flügen oder ausgefallenen Flügen kennen. Immerhin könnten Gäste zumindest eine Entschädigung einfordern, was das Ärgernis zumindest etwas lindert. Da dies teilweise mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden sein kann, bieten Unternehmen wie Flightright an, die Rechte der betroffenen Personen durchzusetzen. Der Service ist kostenlos und nur bei Erfolg wird ein kleiner Anteil von der Entschädigung einbehalten. Doch welche Fluggastrechte habe ich als Reisender überhaupt und wann erhalte ich eine Entschädigung?