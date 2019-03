Über 52.000 Euro kassiert: War Liebe vorgegaukelt?

„Ich habe einfach ein gutes Herz. Aber ich war verliebt, naiv und blöd“, bereut die 57-jährige Schweizerin mittlerweile den damaligen Kurzzeitkellner in einem Innsbrucker Lokal überhaupt kennengelernt zu haben. „Ich habe ihm einfach vertraut und schon geglaubt, dass ich das Geld irgendwann wiederbekommen werde“, meinte die Eidgenossin, die ihren „Herzbuben“ auch auf Urlaube „einlud“ und für ihn sogar einen Kredit aufnahm. Schließlich habe er ihr immer wieder von Schulden und finanziellen Nöten geklagt. „Mein Sohn hat immer wieder versucht, mir die Augen zu öffnen. Aber ich habe nicht begriffen, dass er nur mein Geld wollte“, so die leicht beeinflussbare Frau, die aufgrund einer Manie auch einem weiteren Bekannten einfach so mehr als 10.000 Euro gab.