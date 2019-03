Mit Taschlziehen groß kassiert

Die Frauen hatten es auf Handys und Brieftaschen abgesehen - mit erbeuteten Bankomatkarten plünderten sie die Konten ihrer OpferTatorte der Diebinnen in sieben BundesländernBei ihren Diebstouren waren die Tschechinnen viel unterwegs. In Niederösterreich schlugen sie 16-mal zu - vor allem in den Bezirken Baden und Korneuburg, aber auch in den Regionen Bruck an der Leitha, Neunkirchen, Mödling, Wiener Neustadt, Tulln, Melk, Amstetten und Horn. Zudem gab es Tatorte in der Steiermark, in Salzburg, Oberösterreich, Tirol, Kärnten und Wien.