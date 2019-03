Zwei Frauen im Alter von 22 und 24 Jahren sollen Ende des vergangenen Jahres 42 Handtaschendiebstähle in sieben Bundesländern - Tirol, Salzburg, Niederösterreich, Wien, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten - begangen haben. Die beiden Tschechinnen verursachten dabei einen Gesamtschaden von rund 50.000 Euro. Das Duo wurde in einem Supermarkt in Schwechat in Niederösterreich auf frischer Tat ertappt.