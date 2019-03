„Enttäuschend für alle“: Digitalsteuer gescheitert

Löger will Online-Werbeabgabe 2020 in Österreich verwirklichen

Steuer-Entscheidungen können in der EU nur einstimmig beschlossen werden. Finanzminister Löger bekräftigte am Dienstag, nach dem Scheitern einer europäischen Digitalsteuer erste nationale Maßnahmen zur Besteuerung von Digitalkonzernen ab Anfang 2020 verwirklichen zu wollen. Im Jänner 2020 werde es die Chance zu einer Online-Werbeabgabe geben, sagte Löger. Zudem sollen Vermittler-Plattformen in der „sharing economy“ stärker in die Pflicht genommen werden. Noch heuer soll der gesetzliche Rahmen für Informationspflichten und Haftungen für entgangene Abgaben und Steuern definiert werden. Auch hier erwartet Löger für 2020 bereits eine entsprechende Wirkung.