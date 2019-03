Rettungsauto holt Patientin aus Venedig ab

Auch Rettungsboot gechartert

Für die Patientin und deren Familie spielte das offenbar keine Rolle. Laut „Heute“ war es der 71-Jährigen nur wichtig, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. 18,5 Stunden lang waren die Retter (drei Sanitäter und ein Notarzt) aus Lilienfeld somit am vergangenen Wochenende unterwegs. Die Rettungsodyssee nahm am Sonntag um 6 Uhr ihren Lauf, in der Lagunenstadt musste sogar ein Rettungsboot gechartert werden, um die verletzte Niederösterreicherin sicher an Land zu bringen.