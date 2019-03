Bus-Lenker will 3500 Euro von Rollstuhl-Fahrer

Lenker an der Hand verletzt

Seit der Brief von einem Anwalt direkt an den schwer behinderten Grazer ging. Man vertrete einen Buslenker. Und fordere 3500 Euro Schmerzensgeld und 360 Euro Honorar, also 3860 €. Grundlage: Der Betreuer des Mannes hatte beim Bus unerlaubterweise die Rampe eigenwillig geöffnet, und Gerhard wäre „derart rasant“ gefahren, dass er den hinzugekommenen Lenker an der Hand verletzt hätte.