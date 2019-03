Mazda CX-30: Die Überraschung ist gelungen!

Der 4,40 Meter lange Mazda CX-30 wird in der recht schmalen Lücke zwischen den Bestsellern CX-3 (4,28 Meter) und CX-5 (4,55 Meter) platziert. Logisch wäre der Name CX-4 gewesen, der ist aber bereits von einem anderen Modell belegt, das vom CX-5 abstammt und in China verkauft wird.