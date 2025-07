Diddys Ex fleht in Brief: „Lasst ihn nicht frei!“

Combs hoffte auf Freilassung gegen Millionen-Kaution

Damit bleibt dem Künstler eine lebenslange Freiheitsstrafe erspart – ihm drohen maximal 20 Jahre Gefängnis. Bis zur Strafmaßverkündung wollte Combs gegen eine Kaution von einer Million Dollar freikommen. Seine Ex, ebenfalls eine Sängerin, flehte den Richter in einem Brief an, diesem Wunsch nicht nachzukommen.