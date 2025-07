McLaren-Boss: „Max im Mercedes? Beängstigend!“

McLaren pokert nicht um Verstappen

Aktuell dominiert sein Team die Saison. Allerdings will man sich nicht zurücklehnen, auch was die Zukunft angeht. „Ich denke, Mercedes ist eindeutig auf dem Vormarsch, Red Bull ist derzeit eindeutig nicht auf dem richtigen Weg, und Max ist ein unglaubliches Talent“, so Brown, der sich allerdings nicht selbst in den Poker um den Weltmeister einschalten will: „Ich könnte mit unserer Fahreraufstellung nicht zufriedener sein. Ich würde weder Piastri noch Norris gegen irgendeinen anderen Fahrer im Feld eintauschen.“