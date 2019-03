Räuber gestand Wirtin Banküberfall - Festnahme!

Der Täter hatte in den Nachmittagsstunden kurz vor 14 Uhr in Mariahilf die Bankfiliale betreten, aus einem Rucksack eine silberfarbene Faustfeuerwaffe geholt und damit herumgefuchtelt, so die Aussagen der Bankmitarbeiter. In deutscher Sprache habe er gesagt, dass er Geld brauche, berichtete die Polizei. Nach der Tat ergriff der Mann mit Beute die Flucht und lief in ein Lokal in der Stumpergasse, ganz in der Nähe des Tatortes.