SPÖ attackiert Innenminister - aber den falschen

Die SPÖ Langenzersdorf in Niederösterreich sorgt wieder einmal für Empörung. Auf ihrer Facebook-Seite fordert die Ortsgruppe den Rücktritt von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Anlass dafür ist der jüngste Fall des in Syrien gefassten mutmaßlichen IS-Terroristen Azad G., der zurück nach Österreich will. „Ein gefährlicher Dschihadisten kann unbehelligt von Wien aus in den Krieg ziehen“, kritisiert die Ortsgruppe und sieht Kickl dafür als politisch verantwortlich. Fakt ist aber, dass das Ein- und Ausreise-Wirrwarr rund um Azad G. in den Zeitraum 2014/15 fiel, also noch lange vor Kickls Amtsantritt. Es ist nicht das erste Mal, dass die SPÖ Langenzersdorf mit einem umstrittenen Posting für Kopfschütteln sorgt.