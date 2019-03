Mit Schussverletzung auf „Erholungsurlaub“ in Wien

Was in der Akte des aus Wien stammenden und nun in Syrien gestellten IS-Terroristen steht, ist kaum zu glauben: Azad G. (27) war bereits nach einem einjährigen Einsatz für die Armee der Fanatiker wieder in seine Heimat zurückgekommen und erholte sich in Österreich von einer Schussverletzung. Die Justiz hat ermittelt, stellte das Verfahren aber ein: G. genoss somit unbehelligt mitten in Wien seinen „Fronturlaub“.