SPÖ-Politiker: „Kurz ist Nobel**** der Neonazis“

Nächste Entgleisung eines Politikers auf Facebook: Der Kärntner SPÖ-Personalvertreter Hannes Köberl hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in dem sozialen Netzwerk am Freitag ins Visier genommen und als „Nobelhure der Neonazis“ bezeichnet. Der Kärntner Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteivorsitzende Peter Kaiser forderte daraufhin eine „sofortige Entschuldigung“, die dann gegen Mittag auch erfolgte. Köberl sprach auf Facebook von einem „Fehler in der Emotion“. Erst am Donnerstag waren die Entgleisungen eines AK-Rats öffentlich geworden, der eine FP-Politikerin unter anderem als „Dreckstück“ bezeichnet hatte. Die Fälle machen einmal mehr deutlich, dass auch Politikern auf Social Media immer öfter die Sicherungen durchzubrennen scheinen ...