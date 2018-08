SPÖ-Ortsgruppe lästert über schwer kranken Lauda

Lauda erholt sich im engsten Familienkreis

Was den Genesungszustand von Niki Lauda angeht, so hat nur der engste Familienkreis - Ehefrau Birgit, die Kinder und sein Bruder - Zugang zum Patienten. Es gilt - besonders in den nächsten Wochen -, jedweden Stress, Aufregung oder mögliche Ansteckungsherde zu vermeiden. Lauda musste sich am 2. August der Transplantation unterziehen. Bereits 1997 und 2005 waren dem ehemaligen Formel-1-Weltmeister zwei Nieren transplantiert worden. Der 69-Jährige hatte die Organe damals von seinem Bruder und seiner Frau gespendet bekommen.