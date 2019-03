Unterperfuss: Dachstuhl von Bauernhaus fing Feuer

Am Montag gegen 16 Uhr kam es aus derzeit noch unbekannter Ursache bei einem Bauernhaus in Unterperfuss zu einem Brand im Bereich des Dachstuhls. Der 9-jährige Sohn des Hausbesitzers bemerkte Rauch am Dach und verständigte daraufhin seinen 42-jährigen Vater. Dieser wollte noch selbst bis zum Eintreffen der FFW mit einem Schlauch den Brand löschen, zog sich dabei aber leichte Verletzungen an den Fingern zu.