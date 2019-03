Brandalarm: Mutter brachte Kinder in Sicherheit!

In einem Einfamilienhaus in Pettnau brach am Montag Früh ein Feuer aus, eine 35-jährige Deutsche und ihre beiden Kleinkinder befanden sich im Schlafzimmer, sie konnten aber rechtzeitig das Haus verlassen. Laut Angaben der Polizei konnte die Brandausbruchstelle auf einen Pelletofen eingegrenzt werden. Verletzt wurde bei diesem Unglück niemand.