Warnung vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Bereits seit einiger Zeit häufen sich in ganz Kärnten die Beschwerden über Betrüger, die am Telefon behaupten, dass sie Microsoft-Mitarbeiter seien. Dabei bieten die falschen Experten an, beim Säubern des Computers von Viren zu helfen und versuchen, ihre Opfer am Telefon zu überreden, unter ihrer Anleitung bestimmte Schritte am PC auszuführen. Polizisten raten, bei derartigen Anrufen aufzulegen und sich auf kein Gespräch einzulassen.