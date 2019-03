Zum Frühschoppen drehte die Austria so richtig auf

Hammermäßig! 2200 Fans kamen am Sonntag um 10.30 Uhr in die Klagenfurter EM-Arena, um ihre Austria zu unterstützen. Die neue deutsche Führung der Klagenfurter lockte die Zuseher mit freiem Eintritt und die Austria bedankte sich bei ihren Fans mit einem 5:0-Feuerwerk gegen Zweitliga-Dritten Blau-Weiß Linz. Freitag rollt Leader Wattens an, da gibt’s übrigens wieder freien Eintritt.