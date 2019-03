Rollstuhlfahrer auf Pariser Flughafen vergessen

Es war für ein Ehepaar aus St. Veit an der Gölsen in Niederösterreich eine Traumreise in die Karibik gewesen - doch der Rückflug trübte die erlebten Urlaubsfreuden. Denn der 77-Jährige wurde bei der Zwischenlandung in Paris vom Air-France-Personal schlichtweg vergessen. Erst nach mehreren Stunden konnte er nach Wien zurückfliegen.