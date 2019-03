Pusarnitz: „Jesus“ am Marterl Arm ausgerissen

War das wirklich nötig? Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag ein Marterl in Pusarnitz in der Gemeinde Lurnfeld schwer beschädigt. Sie haben dem „Jesus“ den linken Arm abgebrochen und wollten außerdem das Wegekreuz aus der Verankerung reißen. Dies gelang ihnen jedoch nicht.

Hinweise an die Polizei Möllbrücke: 059133/2229