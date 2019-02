Vilimsky, Mayer, Steger: Das ist die FPÖ-EU-Liste

Ziele: Mehr Stimmen, fünftes Mandat, SPÖ überholen

Parteichef Heinz-Christian Strache und Spitzenkandidat Vilimsky zeigten sich bei der Präsentation am Dienstag überzeugt, bei der Wahl ihre Mandate von derzeit vier auf fünf zu steigern. Die 19,7 Prozent von 2014 will man „deutlich“ übertreffen und vielleicht sogar die SPÖ, die 24 Prozent hatte, überholen und auf Platz zwei landen. „Wir wollen deutlich zulegen und die 20 Prozent überspringen. Je deutlicher, desto besser“, so Strache, der Vilimsky, dessen Spitzenkandidatur schon am Tag zuvor fixiert worden war, als „Kandidat der türkis-blauen Regierung“ bezeichnete.