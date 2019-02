„Islamistische Radikalisierung nicht akzeptieren“

Kritik an Wiener Stadtregierung

In die Pflicht nimmt der Stadtrat vor allem die rot-grüne Regierung in der Bundeshauptstadt. „Wir erwarten uns von der Stadtregierung ein strengeres Vorgehen und auch ein Integrationskonzept mit klaren Zielen, wo man mit der Integration hinwill.“ Zudem sei - was die Förderungen und Ausgaben betrifft - mehr Transparenz nötig.