Wien als neues Zentrum der Milli-Görüs-Jugend

ÖVP ortet rot-grünes Versagen

„Wien ist damit nun der Hauptstandort einer politisch-islamistischen Partei“, zeigt sich ÖVP-Gemeinderätin Caroline Hungerländer empört. „Besser kann man das Versagen der rot-grünen Integrationspolitik nicht ausdrücken.“ Insider berichten, was bei der Eröffnung so besprochen wurde. Da fielen dann Sätze wie „Wir dürfen unsere islamischen Werte nicht verlieren, sondern müssen sie mehr denn je fördern“ oder „Ihr dürft in dieser Gesellschaft nicht verloren gehen“.