80 Prozent der Österreicher für das Kopftuchverbot

Kopftuchverbot auch an Volksschulen

Das Kopftuchverbot im Kindergarten hat die Regierung mit Geldflüssen an die Länder verknüpft. Die türkis-blaue Koalition will zudem das Tragen eines Kopftuchs in Volksschulen untersagen. ÖVP und FPÖ wollen dafür eine möglichst breite Zustimmung der Opposition.