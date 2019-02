Ärztedienst neu: Die Obersteiermark macht Sorgen

Die Entwicklung ist dramatisch: In der Steiermark wird es zusehends schwieriger, in der Nacht und an den Wochenenden ärztliche Bereitschaftsdienste zu besetzen. Erst kürzlich kam es deshalb in Liezen zu einer gefährlichen Situation mit einem Kleinkind. Große Hoffnung ruht nun auf dem neuen Bereitschaftssystem, das am 1. April startet. Die Obersteiermark bleibt aber Sorgenkind.