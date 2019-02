Raubkopien auf Youtube werden Fall für EU-Gericht

Eine 1990 ins noch ältere Urheberrechtsgesetz eingefügte Vorschrift verpflichtet Plattform-Betreiber, den Geschädigten „Namen und Anschrift“ herauszugeben. Beides liegt YouTube nach eigenen Angaben zumindest nicht in geprüfter Form vor. Constantin will deshalb die E-Mail-Adressen und Telefonnummern sowie die verwendeten IP-Adressen wissen. Aber ist das durch die Formulierung im Gesetz gedeckt? Dabei spielt auch eine EU-Richtlinie eine Rolle. Dort ist von „Namen und Adressen“ die Rede. Der EuGH soll nun klären, was das umfasst.