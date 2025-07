Horner-Rauswurf: Zwei weitere Abgänge bei Red Bull

Mekies statt Horner

Die Entlassung von Horner sorgte am Mittwoch für einen Paukenschlag in der Motorsport-Königsklasse. In seiner Ära gewann Red Bull acht Fahrer-WM-Titel (vier Sebastian Vettel, vier Max Verstappen) und sechs bei den Konstrukteuren. Horners Nachfolger Laurent Mekies, bisher Teamchef beim RB-Zweitteam Racing Bulls, soll den Rennstall nun wieder an die Spitze führen.