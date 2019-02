Online-Rivalen setzen Modehandel unter Druck

Verdrängen werde der Onlinehandel den stationären Handel aber nicht, resümiert die heimische Modehandelsbranche. Die strukturellen Verschiebungen im heimischen Modehandel würden von der Bevölkerung deutlich wahrgenommen, erklärten die Mode- und Sportartikelhandels-Obfrau der Wirtschaftskammer Österreich, Jutta Pemsel, und Studienautorin Andrea Fronaschütz (Gallup) am Donnerstag. Es werde einen großen Strukturwandel geben, Online und offline würden immer stärker verschränkt. In so einer „intelligenten“ Verschränkung sieht man im Einzelhandel auch eine Zukunft.