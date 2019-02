Dutzende Pflegebetten müssen leer bleiben

In Sachen Pflege hakt es an allen Ecken und Enden. Jetzt alarmieren die Betreiber öffentlicher Pflegeheime, dass aufgrund eines akuten Personalengpasses dringend benötigte Betten gar nicht mehr belegt werden können. Spitzenreiter ist der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, in dem aktuell bereits mehr als 60 Plätze unbesetzt sind.