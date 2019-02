Alpina B7: Dieser Siebener-BMW läuft 330 km/h!

Wenn schon, denn schon! Also: Wenn schon überdimensionale BMW-Nieren, dann auch ebenso überdimensionale Motorleistung. BMW hat es beim Facelift der Siebener-Reihe bekanntlich etwas zu gut gemeint in Sachen Nierenvergrößerung, Haustuner Alpina lässt mit der neuen Version des B7 die gewöhnungsbedürftige Optik in den Hintergrund treten, allerdings unauffälliger, denn es bleibt bei 608 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h, aber der V8-Motor kommt brachialer zur Sache.