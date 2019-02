Diese Smartphones strahlen am stärksten

Wie ein Blick des Statistikportals Statista auf aktuelle Modelle der Hersteller Apple, Blackberry, Google, HTC, Huawei, LG, Motorola, Oneplus, Samsung, Sony, Xiaomi und ZTE jedoch zeigt, gibt es vor allem bei chinesischen Fabrikaten noch Verbesserungspotenzial. So sind die Hersteller Xiaomi und Oppo in der Liste der am stärksten strahlenden Smartphones jeweils viermal vertreten. Negativer Spitzenreiter ist demnach das Xiaomi Mi A1 mit einem SAR-Wert von 1,75 Watt pro Kilogramm während des Telefonierens am Ohr. Doch auch Apples iPhone 7 (1,38) und das iPhone 8 (1,32), Googles Pixel 3 (1,33) oder das Sony Xperia XZ1 Compact (1,36) strahlen vergleichsweise stark.