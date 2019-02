Kurz trifft Trump: Wo man einig ist - und wo nicht

Israel Streitpunkt zwischen Washington und Wien

Seit Jahrzehnten spielen die USA im Nahost-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern eine Doppelrolle. Einerseits sind sie Schutzmacht Israels, das von den USA mit Milliardenzuwendungen und Rüstungstechnologie unterstützt wird. Andererseits versuchen sie, in dem Konflikt zu vermitteln. Aus diesem Grund sahen US-Präsidenten bisher davon ab, Jerusalem mit seinem ungeklärten völkerrechtlichen Status als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Trump tat aber im Dezember 2017 genau dies und brachte damit die Palästinenser und auch viele EU-Staaten gegen sich auf. In Österreich fiel die Reaktion schaumgebremst aus. Kurz, den die Jerusalem-Entscheidung in der Schlussphase der türkis-blauen Regierungsverhandlungen traf, vermied eine offene Kritik an der US-Entscheidung. Er betonte lediglich, dass der Status Jerusalems in Verhandlungen der beiden Konfliktparteien bestimmt werden solle. Im Mai 2018 setzte sich der österreichische Botschafter in Israel, Martin Weiss, über eine Boykottempfehlung der EU hinweg und nahm an der Einweihung der umstrittenen US-Botschaft in Jerusalem teil. Auch bei Abstimmungen über israelkritische UNO-Resolutionen begann Österreich unter Türkis-Blau, aus dem EU-Konsens auszuscheren. Das EU-Stimmverhalten sei nämlich „nicht immer ganz ausbalanciert“ gewesen, sagte Kanzler Kurz im November. Deswegen sei es nötig, „nachzuschärfen“. Israel scheint also nicht wirklich ein Streitpunkt in den Beziehungen zwischen Washington und Wien zu sein.