„Brexit-Antreiber haben speziellen Platz in Hölle“

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat dazu gemahnt, dass die EU dringend Vorbereitungen auf ein „mögliches Fiasko“ beim Brexit treffen müsse. Nach einem Treffen mit dem irischen Premier Leo Varadkar sagte Tusk am Mittwoch in Brüssel, ein No-Deal-Szenario müsse verhindert werden. Zudem stellte er sich die Frage, „wie der spezielle Platz in der Hölle ausschaut für diejenigen, die den Brexit vorangetrieben haben, ohne den geringsten Plan zu haben, wie man ihn sicher durchführt.“