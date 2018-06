Trump-Putin-Gipfel in Helsinki, doch nicht in Wien

Botschafter: Kurz bemühte sich sehr, Gipfel nach Wien zu bringen

Nach Angaben des US-Botschafters in Wien, Trevor Traina, der einen Gipfel in Wien als „wunderbar“ bezeichnet hätte, hätten „praktische Überlegungen und die Notwendigkeit, einen Konsens zu erzielen“, den Ausschlag für Helsinki gegeben. „Die österreichische Regierung und vor allem Kanzler Sebastian Kurz in Kooperation mit der US-Botschaft haben sich sehr bemüht, den Gipfel nach Wien zu bringen“, so Traina am Donnerstag. Wien bleibe aber „nach wie vor eine Option für zukünftige Gespräche und andere diplomatische Initiativen“.