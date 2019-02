Die Geschichte des E-Autos reicht 200 Jahre zurück

E-Autos auf Nischen beschränkt

Nur in einigen Nischen überlebte das E-Auto. Ob als Spezial-Lieferwagen, als Schlepper in deutschen Fischereihäfen, als Postauto in Luftkurorten oder Nachbarschaftswagen in den USA - die E-Mobilität war nie ganz tot, doch fristete sie ein klägliches Dasein. Auch die Autoindustrie, die eigentlich vollends auf den Verbrenner setzte, kokettierte immer wieder mal mit dem Alternativantrieb. So baute VW in den 70er-Jahren Elektroversionen von Bulli und Golf als eine mögliche Antwort auf die Ölkrise. Doch es blieben nur Einzelstücke. In den 80er-Jahren wagten die Wolfsburger mit dem CitySTROMer auf Basis des Golf II gar den Aufbau einer kleinen Versuchsflotte, was allerdings ebenfalls in einer Sackgasse endete.