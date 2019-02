Ärztemangel trifft Familien

„Krone“-Leser kennen das Problem: An qualifizierten Medizinern mangelt es im Land zwar nicht, doch immer mehr verzichten auf die Löhne der Kassa und sind nur noch als Wahlarzt tätig. So auch in Tulln, wo besorgte Mütter und Väter in diversen Gruppen im Internet nach Ersatz für die beliebte Kinderärztin in der Nähe des Bahnhofs suchen.